Кильян Мбаппе: "Ювентус" фантастический клуб, но "Монако" сделает все для выхода в финал"

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе считает, что его команде по силам победить "Ювентус" в полуфинале Лиги чемпионов. По словам 18-летнего игрока, монегаски вполне способны и выиграть турнир.

– "Ювентус" отличный клуб, все знают его историю, какие великие игроки в нем выступали, – цитирует Mediaset Мбаппе. – Это фантастическая команда, которая выбила "Барселону" из Лиги чемпионов и показала, что у нее есть все для победы в турнире. Но и у нас качественный подбор игроков. Мы сделаем все, чтобы выйти в финал и дойти путь до конца.