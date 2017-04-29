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Кильян Мбаппе: "Ювентус" фантастический клуб, но "Монако" сделает все для выхода в финал"

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Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе считает, что его команде по силам победить "Ювентус" в полуфинале Лиги чемпионов. По словам 18-летнего игрока, монегаски вполне способны и выиграть турнир.

– "Ювентус" отличный клуб, все знают его историю, какие великие игроки в нем выступали, – цитирует Mediaset Мбаппе. – Это фантастическая команда, которая выбила "Барселону" из Лиги чемпионов и показала, что у нее есть все для победы в турнире. Но и у нас качественный подбор игроков. Мы сделаем все, чтобы выйти в финал и дойти путь до конца.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/2 финала
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