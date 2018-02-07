Кильян Мбаппе: "У Роналду нет спада. Если это спад, то и многие другие в кризисе"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе отметил, что не считает, что форвард "Реала" Криштиану Роналду находится в кризисе. Он также выразил надежду, что португалец не сможет забить его команде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– У Роналду нет спада. Если это спад, то тогда можно сказать, что и многие другие игроки находятся в кризисе, – приводит Goal слова Мбаппе. – Это отличный игрок, но мы надеемся, что в матче с нами он не забьет.

Будем готовиться к играм с "Реалом", обращая внимание на сильные стороны соперника. Роналду, конечно, является одной из них.

Напомним, первый матч между "ПСЖ" и "Реалом" состоится 14 февраля, ответный – 6 марта.

В текущем сезоне Роналду провел 25 встреч во всех клубных турнирах, забил 18 голов и отдал 4 передачи.