Кильян Мбаппе: "Странно, что "Ювентус" не считают фаворитом Лиги чемпионов"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе признался, что для игроков его возраста возможность сыграть против вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона – мечта, ставшая явью. Форвард, в прошлом сезоне в составе "Монако" игравший против туринцев в полуфинале Лиги чемпионов, отметил что в играх против голкипера такого уровня научился многому.

– Странно, что мы всегда называем главными фаворитами Лиги чемпионов "Реал", "Барселону" и "Баварию". Разговоров о "Ювентусе" не так много, хотя за последние три года эта команда дважды доходила до финала, – цитирует Gazzetta dello Sport Мбаппе. – Чтобы забить им, нужно играть идеально, что и показал "Реал" в том сезоне ("королевский клуб" разгромил "Ювентус" в финале Лиги чемпионов со счетом 4:1. - Прим. "СЭ"). "Ювентус", на мой взгляд, является одним из главных претендентов на трофей.

Буффон? Он великолепен. Для таких игроков как я, которые только начинают свою карьеру, возможность выступить против футболистов такого уровня – уже мечта, ставшая явью. Да, я забил ему, это так. Но он отразил много моих ударов. За две игры против него я многому научился. Надеюсь, что смогу снова сыграть против него. Когда играешь в футбол, всегда хочешь соревноваться с лучшими.