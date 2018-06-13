Кильян Мбаппе: "Роналду идет на тренировку, возвращается домой, а затем выбивает "ПСЖ" из Лиги чемпионов"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе заявил, что люди могут критиковать нападающего "Реала" Криштиану Роналду сколько угодно, но он знает свое дело.

- Можете критиковать Роналду сколько угодно, - цитирует L'Equipe Мбаппе. – Но он идет на тренировку, потом возвращается домой к своей семье, а затем выбивает "ПСЖ" из Лиги чемпионов. Это его обычный режим. Вот что приносит ему счастье.

Напомним, "Реал" и "ПСЖ" встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошедшем клубном сезоне. Королевский клуб одержал победу по сумме двух встреч (3:1, 2:1), а Роналду забил по голу в каждой игре.