Кильян Мбаппе: "ПСЖ" может играть лучше, и впереди много матчей"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе после победы над "Андерлехтом" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (4:0) отметил, что игра не похожа на предыдущую встречу с "Баварией". Также он предостерег свою команду от расслабленности.

– Не каждая игра может быть похожа на матч против "Баварии", – цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе. – Мы приехали сюда, чтобы сыграть хорошо, что мы и сделали. Мы счастливы и возвращаемся домой с тремя очками. Тем не менее, "ПСЖ" может играть лучше, и впереди много игр. Нужно быть такими же бдительными. Мы должны быть профессионалами и выигрывать матчи.