Кильян Мбаппе: "О своем будущем отвечу после окончания сезона"

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе, который стал автором гола в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (1:2), не стал отвечать на вопрос о своем будущем. По словам форварда, он сделает это после окончания сезона.

- На вопрос о своем будущем я отвечу после окончания текущего сезона. На данный момент я сосредоточен на оставшихся играх, - приводит Marca слова Мбаппе. - Нам предстоят сложные матчи.

Ранее сообщалось, что 18-летний француз может стать игроком "Реала". Контракт футболиста с монегасками рассчитан до лета 2019 года.