Кильян Мбаппе: "Нет предпочтений при жеребьевке, хочу сыграть в финале"

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе признался, что у него нет предпочтений относительно того, с кем играть в 1/2 финала Лиги чемпионов. Кроме монегасков до этой стадии дошли "Реал", "Атлетико" и "Ювентус".

- Нет команды, которую я бы предпочел в полуфинале Лиги чемпионов, - цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе. У меня только одно желание - пробиться в финал.

Жеребьевка полуфинала главного клубного турнира Европы состоится сегодня в 13.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.