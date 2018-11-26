Кильян Мбаппе: "Нам не хватает малости для победы в Лиге чемпионов"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе оценил шансы своей команды в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля". 19-летний францусзкий форвард считает, что его команде чего-то не хватает для победы в еврокубках.

– Пока что у "ПСЖ" были определенные проблемы в Лиге чемпионов, но мы все еще боремся и сами творим свою судьбу, – приводит слова Мбаппе L'Equipe. – Думаю, чтобы выиграть в этом турнире, нужно, чтобы множество факторов совпало. Нам не хватает совсем немного, но на топ-уровне детали имеют огромное значение. Я всегда говорил, что Лига чемпионов – лучший турнир, чтобы попробовать себя против лучших соперников.

"ПСЖ" после четырех туров занимает третье место в своей группе с пятью очками. "Ливерпуль" располагается на второй строчке с шестью баллами.

В текущем сезоне Мбаппе провел 20 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две голевые передачи.