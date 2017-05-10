Кильян Мбаппе: "Мой гол был бесполезен"

Полузащитник "Монако" Кильян Мбаппе, ставший автором гола в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (1:2), выразил сожаление по поводу поражения. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи.

– Мы знали свои сильные стороны и хотели создать трудности "Ювентусу", но наших усилий оказалось недостаточно, – приводит L’Equipe слова Мбаппе. – Но нам не стыдно за свое выступление. Мой гол? Он бесполезен. Мы ни о чем не сожалеем. Команда набирается опыта, игра с лучшими клубами Европы. В следующем сезоне "Монако" будет еще сильнее.