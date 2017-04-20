Кильян Мбаппе: "Монако" проводит невероятный сезон"

Полузащитник "Монако" Кильян Мбаппе после ответного матча 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (3:1) подчеркнул, что команда сделает все для выхода в финал. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи.

– Это просто невероятный сезон для "Монако", – приводит Tmw слова Мбаппе. – Команда показала великолепный футбол, и мы намерены продолжать в том же духе. Мы привыкли к атакующему стилю. Лига чемпионов – сложный турнир. Необходимо сохранять концентрацию. Мы сделаем все, чтобы выйти в финал.



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