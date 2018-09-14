Кильян Мбаппе: "Финал "ПСЖ" - "Ювентус"? Я бы с радостью"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе отметил, что его команде досталась непростая группа в Лиге чемпионов. Парижане сыграют с "Црвеной Звездой", "Ливерпулем" и "Наполи". По словам форварда, он был бы рад встретиться в финале турнира с "Ювентусом".

- У нас непростая группа, но это нормально для Лиги чемпионов, потому что это главный турнир для европейских команд, - цитирует Football Italia Мбаппе. - Матч против "Наполи" будет сложным. Команды Анчелотти показывают хороший футбол с четкой философией и высоким прессингом. У меня с ним связано неприятное воспоминание - в 2016 году мы с "Монако" проиграли 0:5 в товарищеском матче.

Криштиану Роналду в "Ювентусе"? Он снова вывел итальянский футбол на первый план. В последние годы серия A немного потеряла в престиже. С Роналду люди снова ей заинтересовались.

Финал "ПСЖ" - "Ювентус"? Я бы с радостью.