Кильян Мбаппе: "Это только начало отличной истории"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе после победы над "Баварией"​ в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0) отметил, что его команда показала, что умеет противостоять топ-клубам. Также он рассчитывает продлить победную серию.

- Это только начало отличной истории, - цитирует пресс-служба клуба Мбаппе. - У нас было сердце, чтобы провести большой матч против большой команды. Против "Баварии" нужно уметь быстро адаптироваться. Сегодня "ПСЖ" показал, что умеет играть во владение мячом, а также быть эффективным против топ-клубов. Постараемся продолжить эту динамику и сделать серию из побед.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Бавария"