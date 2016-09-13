Киевское "Динамо" уступило "Наполи", "Бенфика" упустила победу в игре с "Бешикташем"

В игре группового турнира Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и "Наполи" победу одержали итальянцы – 2:1. Счет в матче открыл полузащитник хозяев поля Денис Гармаш, но еще до перерыва нападающий неаполитанцев Аркадиуш Милик еще до перерыва оформил дубль. В середине второго тайма с поля за вторую желтую карточку был удален хавбек Сергей Сидорчук.

В параллельной игре группы B "Бенфика" – "Бешикташ" зафиксирована ничья – 1:1. На 12-й минуте полузащитник Франко Серви вывел хозяев вперед, но уже в компенсированное к матчу время хавбек Талиска, арендованный турками именно у "Бенфики", восстановил равновесие и установил окончательный счет.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Первый тур

Группа B

"Динамо К" (Украина) – "Наполи" (Италия) – 1:2 (1:2)

Голы: Гармаш, 26 (1:0). Милик, 36 (1:1). Милик, 45+2 (1:2).

"Динамо К": Шовковский, Макаренко, Хачериди, Вида, Антунеш, Рыбалка (Корзун, 82), Сидорчук, Гармаш, Ярмоленко, Мораес (Гладкий, 87), Цыганков (Гусев, 73).

"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Жоржинью, Аллан, Хамшик (Зелиньски, 62), Кальехон, Милик (Габбьядини, 82), Мертенс (Инсинье, 73).

Предупреждения: Сидорчук, 9. Гармаш, 56. Милик, 65.

Удаление: Сидорчук (Динамо К), 68.

Судья: Коллам (Шотландия).

13 сентября. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".

Видео всех опасных моментов и трансляция матча

"Бенфика" (Португалия) – "Бешикташ" (Турция) – 1:1 (1:0)

Голы: Серви, 12 (1:0). Талиска, 90+3 (1:1).

"Бенфика": Эдерсон, Семеду, Лопес, Линделеф, Гримальдо, Сальвио, Фейса (Селис, 89), Орта, Серви (Самарис, 70), Пиззи, Гонсалу Гедеш.

"Бешикташ": Толга Зенгин, Бек, Марселу, Тошич, Адриану (Дженк, 63), Куарежма, Инлер, Хатчинсон, Огузхан (Талиска, 46), Джанер Эркин, Абубакар (Олджай, 81).

Предупреждения: Самарис, 78. Сальвио, 87. Бек, 88.

Судья: Мажич (Сербия).

13 сентября. Лиссабон. Стадион "Estadio da Luz".

Трансляция матча "Бенфика" - "Бешикташ"