23:36 28 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Киевское "Динамо" ушло от поражения в матче с "Бешикташем"

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В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Бешикташем". Это первое очко украинской команды в нынешнем розыгрыше.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа В

2-й тур

"Бешикташ" (Турция) – "Динамо" (Киев, Украина) – 1:1 (1:0)

Голы: Куарежма, 29 (1:0). Цыганков, 65 (1:1).

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Бек, Тошич, Марселу, Джанер Эркин, Куарежма, Хатчинсон, Арслан (Инлер, 77), Талиска, Адриану (Дженк, 68), Абубакар (Фрай Коюнлу, 85).

"Динамо": Рудько, Морозюк, Вида, Хачериди, Антунеш, Ярмоленко, Рыбалка, Буяльский (Корзун, 22), Гармаш, Гонсалес (Цыганков, 62), Мораес (Гладкий, 78).

Предупреждения: Корзун, 27. Адриану, 40. Арслан, 54. Гармаш, 65. Вида, 70.

Судья: Цвайер (Германия).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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