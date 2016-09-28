Киевское "Динамо" ушло от поражения в матче с "Бешикташем"

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Бешикташем". Это первое очко украинской команды в нынешнем розыгрыше.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа В

2-й тур

"Бешикташ" (Турция) – "Динамо" (Киев, Украина) – 1:1 (1:0)

Голы: Куарежма, 29 (1:0). Цыганков, 65 (1:1).

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Бек, Тошич, Марселу, Джанер Эркин, Куарежма, Хатчинсон, Арслан (Инлер, 77), Талиска, Адриану (Дженк, 68), Абубакар (Фрай Коюнлу, 85).

"Динамо": Рудько, Морозюк, Вида, Хачериди, Антунеш, Ярмоленко, Рыбалка, Буяльский (Корзун, 22), Гармаш, Гонсалес (Цыганков, 62), Мораес (Гладкий, 78).

Предупреждения: Корзун, 27. Адриану, 40. Арслан, 54. Гармаш, 65. Вида, 70.

Судья: Цвайер (Германия).