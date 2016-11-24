Киевское "Динамо" лишилось шансов на Лигу Европы, сыграв вничью с "Наполи"

"Наполи" сыграл вничью с киевским "Динамо" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов – 0:0. Итальянская команда набрала 8 очков и делит первую строчку в турнирной таблице с "Бенфикой". Украинцы, в активе которых теперь два балла, лишились шансов на попадание в Лигу Европы.
Лига чемпионов
Групповой турнир
5-й тур
Группа B
"Наполи" (Италия) – "Динамо" К (Украина) – 0:0
"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Гулям, Кальехон, Диавара, Зелиньски (Аллан, 78), Хамшик, Инсинье (Габбьядини, 66), Мертенс (Джаккерини, 86).
"Динамо" К: Рудько, Морозюк, Вида, Хачериди, Макаренко, Ярмоленко, Рыбалка, Гармаш, Сидорчук (Ориховский, 67), Цыганков (Гонсалес, 60), Беседин (Мораес, 81).
Предупреждения: Сидорчук, 19. Кулибали, 75.
Судья: Хацеган (Румыния).
Неаполь. Стадион "Сан Паоло".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/