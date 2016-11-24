Киевское "Динамо" лишилось шансов на Лигу Европы, сыграв вничью с "Наполи"

"Наполи" сыграл вничью с киевским "Динамо" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов – 0:0. Итальянская команда набрала 8 очков и делит первую строчку в турнирной таблице с "Бенфикой". Украинцы, в активе которых теперь два балла, лишились шансов на попадание в Лигу Европы.

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа B

"Наполи" (Италия) – "Динамо" К (Украина) – 0:0

"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Гулям, Кальехон, Диавара, Зелиньски (Аллан, 78), Хамшик, Инсинье (Габбьядини, 66), Мертенс (Джаккерини, 86).

"Динамо" К: Рудько, Морозюк, Вида, Хачериди, Макаренко, Ярмоленко, Рыбалка, Гармаш, Сидорчук (Ориховский, 67), Цыганков (Гонсалес, 60), Беседин (Мораес, 81).

Предупреждения: Сидорчук, 19. Кулибали, 75.

Судья: Хацеган (Румыния).

Неаполь. Стадион "Сан Паоло".