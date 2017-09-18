Киев потратит не менее 800 тысяч евро на организацию финала Лиги чемпионов

Власти Киева подписали с УЕФА договор, по которому обязались организовать мероприятия во время финала Лиги чемпионов, который состоится в столице Украины 26 мая 2018 года, сообщает "Футбол 24". При этом проведение игры на стадионе "Олимпийский" будет финансировать союз.

Киев должен обеспечить функционал аэропорта "Жуляны", поскольку за одни сутки ожидается около 700 чартеров, торжественный прием от имени города и меры безопасности. Кроме того, власти обязались провести торжественный прием в честь участников официальных делегаций, организовать все мероприятия, связанные с локациями, а также обеспечить надлежащий внешний вид города.

По предварительным расчетам, это будет стоить Киеву 25 миллионов гривен (около 800 тысяч евро).