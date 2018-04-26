Кейлор Навас: "В Мадриде "Реал" все равно будет играть на победу"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас заявил, что в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии" его команда будет играть на победу. Мадридский клуб добился гостевой победы со счетом 2:1. Ответная игра состоится 1 мая в столице Испании.

– В таких матчах надо уметь получать удовольствие. Побеждать через муку надо только, если у тебя нет иного выхода, – цитирует официальный сайт УЕФА Наваса. – Надо отдать все силы на "Сантьяго Бернабеу", и там мы будем играть на победу.