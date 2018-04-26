01:25 | Футбол — Лига чемпионов

Кейлор Навас: "В Мадриде "Реал" все равно будет играть на победу"


Вратарь "Реала" Кейлор Навас заявил, что в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии" его команда будет играть на победу. Мадридский клуб добился гостевой победы со счетом 2:1. Ответная игра состоится 1 мая в столице Испании.

– В таких матчах надо уметь получать удовольствие. Побеждать через муку надо только, если у тебя нет иного выхода, – цитирует официальный сайт УЕФА Наваса. – Надо отдать все силы на "Сантьяго Бернабеу", и там мы будем играть на победу. 

Бавария - Реал

 

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000884/match=2021708/index.html

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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