Кейлор Навас: "У "Реала" нет потолка"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас после победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" (3:1) отметил, что Королевский клуб может добиваться еще больших успехов.

- Мы проделали невероятную работу в этом сезоне, да, в ла лиге все было не очень хорошо, но мы выиграли Лигу чемпионов, - цитирует Marca Наваса. - Это тот турнир, в котором мне очень нравится играть, победа в нем не была простой. У нас нет потолка! Мое будущее? У меня контракт, я остаюсь здесь и здесь я счастлив. То, что дал мне этот клуб, не передать словами.

Навас играет за "Реал" с 2014 года. В составе Королевского клуба костариканец стал обладателем 11 трофеев.