Кейлор Навас: "Роналду задал в "Реале" высокую планку, но мы не можем жить прошлым"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас после поражения от ЦСКА в Лиге чемпионов (0:1) отметил вклад Криштиану Роналду в командные успехи, но сказал, что жить прошлым нельзя.

– Волнует ли нас, что в сложные для команды моменты люди вспоминают об отсутствии Роналду? Криштиану задал очень высокую планку в "Реале", ведь невозможно закрыть солнце одним пальцем. Он забил множество голов, но это уже в прошлом, и мы не можем продолжать жить мыслями об этом. Желаем ему быть счастливым там, где он сейчас находится, но нам нужно думать о благе для "Реала", – сказал Навас. (Егор Бычков)