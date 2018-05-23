Кейлор Навас: "Реал" не является фаворитом финала Лиги чемпионов"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас не считает мадридскую команду фаворитом финального матча Лиги чемпионов. Соперником "королевского клуба" станет английский "Ливерпуль".

- Мы не чувствуем себя фаворитами, - цитирует 31-летнего игрока Marca. - Мы знаем, что в финале нас ждет большой соперник. Для победы недостаточно просто прибыть на стадион и надеть форму. Мы должны реализовать наш большой потенциал.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Навас провел 10 матчей, пропустив 12 мячей.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве. Начало - в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию.