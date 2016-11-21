Кейлор Навас: "Реал" не может совершать ошибок"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас отметил, что в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спортингом" его команда может столкнуться с проблемами. Также он считает, что у нападающего мадридцев Криштиану Роналду будет особая мотивация в матче с его бывшей командой.

– Мы должны быть осторожны со "Спортингом", потому что у него есть качественные игроки, способные создать нам проблемы, – цитирует A Bola Наваса. – Мы не можем совершать ошибок. Я рассчитываю сохранить ворота в неприкосновенности, но главное – три очка для команды. Думаю, для Криштиану Роналду это будет особая игра. Но он всегда работает с одинаковой отдачей. Это профессионал, так что встреча будет особой с эмоциональной точки зрения, а не с профессиональной.