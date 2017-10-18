Кейлор Навас: "Реал" не может быть доволен результатом матча против "Тоттенхэма"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (1:1) отметил, что команда не может быть удовлетворена результатом. Он добавил, что игроки выложились на 100 процентов против серьезного соперника.

– Мы не можем быть удовлетворены результатом, потому что хотели выиграть, но у нас был серьезный соперник. И у них были шансы, и у нас были возможности, – приводит официальный сайт "Реала" слова Наваса. – Не можем быть довольны, хоть и работали на 100 процентов.



Когда команда закрывается, это всегда трудно. Ллорис совершил несколько отличных сэйвов. Мы создали моменты, но во многих случаях все шло не так, как мы хотели. Надеемся, что в следующих играх мы сможем сохранить ворота сухими и победить.

Матч "Тоттенхэм" – "Реал" состоится 1 ноября на "Уэмбли".