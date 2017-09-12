Кейлор Навас: "Очевидно, "Реалу" есть над чем работать"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ отметил, что команда в третий раз кряду хочет выиграть турнир. Голкипер подчеркнул, что последние результаты мадридцев говорят о необходимости улучшить свою игру.

– Команда с нетерпением ждет очередного старта в Лиге чемпионов, – цитирует клубная пресс-служба Наваса. – Мы вновь хотим выиграть турнир. Будем биться в каждом матче и всегда проявлять предельное уважение к соперникам.

Не все в футболе складывается так, как вам хочется. Команда хорошо играет и с должным настроем подходит к каждой встрече... Очевидно, нам есть над чем работать, и я надеюсь, что мы начнем исправлять ошибки в предстоящей игре.