Кейлор Навас: "Непоколебимая воля и амбиции Криштиану Роналду жизненно важны для "Реала"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ отметил, что нападающий команды Криштиану Роналду находится в хорошей форме. Напомним, что из-за дисквалификации португалец пропустил все официальные игры на клубном уровне на старте сезона.

– Судя по тому, что я видел, Криштиану Роналду в очень хорошей форме, он является примером для всех нас, – цитирует клубная пресс-служба Наваса. – Он всегда помогает нам, и играть рядом с лучшим футболистом планеты – это огромная мотивация. Его успехи – это успехи для команды. Криштиану Роналду всегда сосредоточен, и мы все хотим быть похожими на него. Он готов к предстоящей игре, его непоколебимая воля и амбиции жизненно важны для "Реала".