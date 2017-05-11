Кейлор Навас: "Не удивлен игрой Бензема в матче с "Атлетико"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (1:2) подчеркнул, что игра нападающего Карима Бензема не вызвала удивления. По его словам, каждый футболист "Королевского клуба" знает о способностях француза.

При счете 0:2 в пользу соперника Бензема переиграл трех игроков "матрасников", после чего "Реал" смог отыграть один гол.

- Игра Бензема в матче с "Атлетико" меня не удивила, - приводит Marca слова Наваса. - Во время тренировок он часто делает подобные вещи. Все мы хорошо знаем о его способностях.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов "Реал" встретится с "Ювентусом". Игра пройдет в 3 июня в Кардиффе.