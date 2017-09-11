Кэйхилл - о Лиге чемпионов: "Возвращаемся туда, где и должны быть"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл признался, что в прошлом сезоне скучал по Лиге чемпионов (в чемпионате Англии-2015/16 лондонцы заняли 10-е место, не сумев попасть в турнир). По словам игрока обороны, команда с нетерпением ждет возможности проверить свои силы в этом турнире.

- Лига Чемпионов всегда вызывает большие ожидания, это выдающийся турнир для участия, – цитирует официальный сайт "Челси" Кэйхилла. – В прошлом сезоне, когда я следил за матчами, как игрок я хотел принимать в них участие. "Челси" привык участвовать в этих матчах. Мы чувствуем, что возвращаемся туда, где и должны быть, где участвуют лучшие команды, и мы с нетерпением ждем возможности проверить себя еще раз в матчах с ними.

- Что нужно для успешного выступления в турнире?

Необходимо все: немного удачи, огромное мастерство и чтобы команда играла очень хорошо. Ты играешь с лучшими командами Европы, но это увлекательно для игроков и для болельщиков.

Разумеется, необходимо играть стабильно неделю за неделей, чтобы выиграть премьер-лигу. В Лиге Чемпионов меньше игр, но на поздних стадиях турнира конкуренция очень высока.

Напомним, в Лиге чемпионов "Челси" сыграет с "Атлетико", "Ромой" и "Карабахом". Первый матч в турнире синие проведут 12 сентября дома против азербайджанской команды. Начало встречи - 21.45 по московскому времени.