Кевин Трапп: "ПСЖ" не нужно прятаться от "Барселоны"

Вратарь "ПСЖ" Кевин Трапп уверен, что его команда может навязать борьбу "Барселоне" в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, парижане ничуть не уступают каталонцам.

- Говорят, что у "ПСЖ" мало шансов в матче с "Барселоной", но я придерживаюсь другой точки зрения, - приводит Marca слова Траппа. - Каталонцы несколько раз выигрывали Лигу чемпионов, их линия нападения оказывается на первых полосах газет, но я каждый день вижу работу своих одноклубников. Поэтому парижанам не нужно прятаться от сине-гранатовых.