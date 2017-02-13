09:50 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Кевин Трапп: "ПСЖ" не нужно прятаться от "Барселоны"

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Вратарь "ПСЖ" Кевин Трапп уверен, что его команда может навязать борьбу "Барселоне" в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, парижане ничуть не уступают каталонцам.

- Говорят, что у "ПСЖ" мало шансов в матче с "Барселоной", но я придерживаюсь другой точки зрения, - приводит Marca слова Траппа. - Каталонцы несколько раз выигрывали Лигу чемпионов, их линия нападения оказывается на первых полосах газет, но я каждый день вижу работу своих одноклубников. Поэтому парижанам не нужно прятаться от сине-гранатовых.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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