Кевин Стротман: "Под Салаха у "Ромы" есть особенная тактика, но я вам о ней не расскажу"

Полузащитник "Ромы"​ Кевин Стротман перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" отметил, что римляне подготовили специальную тактику, чтобы противостоять лидеру атак "красных" Мохамеду Салаху.

- Под Салаха у нас есть особенная тактика, но я вам о ней не расскажу! - цитирует пресс-служба УЕФА Стротмана. - На что я рассчитываю, так это на итальянскую защиту

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Рома" состоится во вторник, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.