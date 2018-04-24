05:51 | Футбол — Лига чемпионов

Кевин Стротман: "Под Салаха у "Ромы" есть особенная тактика, но я вам о ней не расскажу"


Полузащитник "Ромы"Кевин Стротман перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" отметил, что римляне подготовили специальную тактику, чтобы противостоять лидеру атак "красных" Мохамеду Салаху.

- Под Салаха у нас есть особенная тактика, но я вам о ней не расскажу! - цитирует пресс-служба УЕФА Стротмана. - На что я рассчитываю, так это на итальянскую защиту

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Рома" состоится во вторник, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000884/match=2021707/index.html

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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