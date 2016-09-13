Кевин Кураньи: "У ЦСКА шансов в Лиге чемпионов немного больше, чем у "Ростова"

Бывший форвард сборной Германии и "Динамо" Кевин Кураньи в интервью "СЭ" дал "Ростову"​ свой рецепт противостояния с "Баварией". Он также отметил, что у ЦСКА шансов в игре с "Байером" будет больше.

– В этом сезоне в еврокубках будет еще две германско-российские дуэли. Каковы шансы ЦСКА против "Байера"? - вопрос Кураньи.

– Их у армейцев, полагаю, немного больше, чем у ростовчан. ЦСКА – хорошая команда с отличным тренером. Хотя у Леверкузена она тоже сильная. Но у москвичей будет больше возможностей добыть очки.

– В группе с "Байером" и ЦСКА еще "Тоттенхэм" и "Монако". Кто, по-вашему, пройдет дальше?

– Все четыре клуба в чем-то похожи, у них хороший уровень. Тяжело назвать два лучших.

– В одной группе Лиги Европы сыграют "Шальке" и "Краснодар". С ними еще "Ницца" и "Зальцбург"...

– Это тоже ровная компания. "Ницца" получила заметное усиление, выстроила приличный коллектив. "Шальке" в любом случае силен. "Краснодар" в российской лиге в последние годы показал, что способен на многое. Тут тоже трудно назвать две команды, которые пройдут дальше. (Ефим ШАИНСКИЙ)

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