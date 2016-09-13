Кевин Кураньи: "Ростов" – не фаворит, но может преподнести сюрприз в Лиге чемпионов"

Бывший форвард сборной Германии и "Динамо" Кевин Кураньи в интервью "СЭ" дал "Ростову"​ свой рецепт противостояния с "Баварией". Он отдал должное российской команде и отметил ее успехи за последний год.

– Что думаете о нынешнем "Ростове"? - вопрос Кураньи.

– То, чего команда добилась за последний год, замечательно. Провела прекрасный сезон, прошла квалификацию в Лигу чемпионов и теперь будет в ней играть. Здорово!

– На что способны дончане, на ваш взгляд, в Лиге чемпионов?

– Естественно, им будет очень трудно. Но если все вместе покажут хорошую работу, то, надеюсь, команда финиширует третьей и потом сможет продолжить выступления в Лиге Европы.

– Ростовчане, вероятно, не будут испытывать такое психологическое давления, как многие другие клубы?

– Да. Они не фавориты, и, возможно, у них получится преподнести неожиданность.

– Кого из футболистов "Ростова" можете назвать?

– Естественно, своих бывших партнеров по "Динамо" Нобоа и Граната. Нравится форвард Бухаров, игравший ранее в "Рубине" под началом Бердыева. Хорош Полоз, но лично мы не знакомы. (Ефим ШАИНСКИЙ)

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