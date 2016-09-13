Кевин Кураньи: "Думаю, "Бавария" снова будет в полуфинале или финале Лиги чемпионов"

Бывший форвард сборной Германии и "Динамо" Кевин Кураньи в интервью "СЭ" дал "Ростову"​ свой рецепт противостояния с мюнхенским суперклубом. Он также выразил уверенность в том, что подопечные Карло Анчелотти дойдут как минимум до полуфинала Лиги чемпионов.

– Во вторник "Ростов" встретится на "Алльянц Арене" с "Баварией". А матч мюнхенцев на выезде в пятницу против "Шальке" видели? - вопрос Кураньи.

– Да. "Бавария" невероятно сильна, у нее другой уровень, чем у остальных команд бундеслиги.

– Что сейчас изменилось по сравнению с Гвардьолой?

– Футболисты работают, естественно, несколько по-другому. Их уровень высочайший. Полагаю, они снова выиграют бундеслигу и Кубок Германии. Ну а Лига чемпионов... Заинтригован, как далеко "Бавария" пройдет в этом турнире. Думаю, снова будет в полуфинале или в финале.

– Все отмечают, что и как человек Анчелотти несколько отличается от Гвардьолы. Например, после гола Лама "Вердеру" итальянец обещал тому бутылку шампанского.

– Думаю, Лам будет рад.

– Говорят, при Карло у игроков больше свободы, чем при прежнем тренере. Слышали?

– Да, и это хорошо. Команда раскрепостится, футболисты будут чувствовать себя комфортно. (Ефим ШАИНСКИЙ)

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