Кевин Гамейро: "Атлетико" оказался в сложном положении"

Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро верит, что его команда сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В матче 5-го тура группового турнира мадридцы обыграли "Рому" (2:0) и должны теперь победить "Челси", рассчитывая, что "Рома" не обыграет "Карабах".

– Мы оказались в сложном положении, было важно победить, чтобы сохранить надежду, даже если мы понимаем, что будет сложно, – цитирует AFP Гамейро. – В футболе всякое бывает, остался всего один матч. Надеюсь, нам повезет в игре с "Челси". Хорошо, что удалось забить. Нападающим это придает уверенности. Гризманну тоже удался хороший гол. Это была прекрасная победа.