Кевин Фолланд: "Безголевая ничья в Мадриде придаст "Байеру" уверенности"

Нападающий "Байера" Кевин Фолланд после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:0) подчеркнул, что игра команды в этой встрече придаст игрокам уверенности, несмотря на поражение по сумме двух встреч. На своем поле немцы уступили со счетом 2:4.

– У нас было три прекрасных возможности для взятия ворот во втором тайме, – приводит официальный сайт УЕФА слова Фолланда. – Если бы мы их реализовали, то у нас появился бы шанс пройти дальше. Обидно, что мы проиграли с таким счетом в первом матче, но безголевая ничья здесь придаст нам уверенности.