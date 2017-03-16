03:42 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Кевин Фолланд: "Безголевая ничья в Мадриде придаст "Байеру" уверенности"

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Нападающий "Байера" Кевин Фолланд после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:0) подчеркнул, что игра команды в этой встрече придаст игрокам уверенности, несмотря на поражение по сумме двух встреч. На своем поле немцы уступили со счетом 2:4.

– У нас было три прекрасных возможности для взятия ворот во втором тайме, – приводит официальный сайт УЕФА слова Фолланда. – Если бы мы их реализовали, то у нас появился бы шанс пройти дальше. Обидно, что мы проиграли с таким счетом в первом матче, но безголевая ничья здесь придаст нам уверенности.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2017/matches/round=2000784/match=2019626/index.html

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