Кьеллини с трудом сдержал слезы, говоря об Астори. Видео

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини после победы над "Тоттенхэмом" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) с трудом сдерживал слезы, когда отвечал на вопрос про смерть защитника "Фиорентины" Давиде Астори.

- Мы посвящаем Астори не только этот матч, но и каждый миг этого дня, - сказал Кьеллини. - Я уже плакал много раз по поводу его смерти, потому что он был фантастическим игроком, вдвойне сложно принимать это, так как нам нужно думать о матче. Он всегда в нашем сердце, а завтра мы отправимся, что сказать ему последнее "Ciao!" (завтра состоятся похороны Астори. - Прим. "СЭ"). Это сложная ситуация, но мы должны продолжать свою жизнь.

Напомним, что 31-летний Астори умер во сне в ночь перед гостевым матчем с "Удинезе" в прошлые выходные. Сообщалось, что Астори умер из-за проблем с сердцем естественного характера.

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