Кьеллини, Манджукич и Куадрадо пропустят матч против "Барселоны"

"Ювентус" на своем официальном сайте объявил, что защитник Джорджо Кьеллини, а также нападающие Марио Манджукич и Хуан Куадрадо пропустят матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны". Встреча пройдет в Испании 12 сентября.

Заявка туринцев на предстояющую игру выглядит следующим образом: Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Пьянич, Игуаин, Дибала, Дуглас Коста, Алекс Сандру, Матюиди, Барцальи, Пинсольо, Асамоа, Щенсны, Ругани, Стураро, Бентанкур, Бернанрдески, Мерио, Калигара.

Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.