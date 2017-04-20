Кьеллини и Суарес обменялись футболками

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини и нападающий "Барселоны" Луис Суарес обменялись футболками по окончании ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, который завершилась безголевой ничьей. "СЭ" вел трансляцию встречи. Напомним, что первая игра команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Напомним, на чемпионате мира-2014 в Бразилии уругвайский форвард укусил итальянца в концовке заключительного матча группового турнира. Этот случай вызвал широкий резонанс. Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал Суареса на девять официальных матчей национальной команды и отстранил игрока на четыре месяца от любой связанной с футболом деятельности, в том числе и административной. Кроме того, футболиста обязали заплатить штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков.