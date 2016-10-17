Кьеллини и Манджукич не помогут "Ювентусу" в Лионе

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини пропустит матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Лионом". Он получил травму бедра на тренировке в субботу и не успел восстановиться. Как сообщает официальный твиттер "Ювентуса", также в заявку из-за травмы не включен нападающий Марио Манджукич.

Вернувшийся к тренировкам после травмы полузащитник Клаудио Маркизио тоже не примет участия в матче в Лионе.