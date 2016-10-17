Кьеллини и Манджукич не помогут "Ювентусу" в Лионе

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини пропустит матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Лионом". Он получил травму бедра на тренировке в субботу и не успел восстановиться. Как сообщает официальный твиттер "Ювентуса", также в заявку из-за травмы не включен нападающий Марио Манджукич.
Вернувшийся к тренировкам после травмы полузащитник Клаудио Маркизио тоже не примет участия в матче в Лионе.
#OLJuve: i convocati di @OfficialAllegri 👉 https://t.co/2sBwxwREYH ⚪⚫ #ForzaJuve #FinoAllaFine #UCL pic.twitter.com/0NrmN9nAuL– JuventusFC (@juventusfc) 17 октября 2016 г.