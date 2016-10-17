18:06 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Кьеллини и Манджукич не помогут "Ювентусу" в Лионе

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Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини пропустит матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Лионом". Он получил травму бедра на тренировке в субботу и не успел восстановиться. Как сообщает официальный твиттер "Ювентуса", также в заявку из-за травмы не включен нападающий Марио Манджукич.

Вернувшийся к тренировкам после травмы полузащитник Клаудио Маркизио тоже не примет участия в матче в Лионе.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
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