00:58 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Каземиру: "В паре "Реал" - "Наполи" еще ничего не решено"

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Полузащитник "Реала" Каземиру после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи" (3:1) отдал должное итальянскому коллективу. Бразилец подчеркнул, что мадридцев ждет тяжелая ответная встреча.

– В нашей паре еще ничего не решено, – цитирует AS Каземиру. – "Наполи" – очень опасная команда, и сегодня она это показала. Мы должны в ответной встрече проявить себя так же хорошо, как и сегодня.

Бензема? Его часто критикуют в последнее время, но сегодня он провел потрясающий матч, и не только потому, что забил один гол. Важную роль в сегодняшней победе сыграли наши фанаты, поддерживавшие нас с начала и до самого конца. От лица всей команды хочу поблагодарить их за это.

Трансляция матча "Реал" – "Наполи" //
Каземиру признан лучшим игроком матча "Реал" - "Наполи"

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