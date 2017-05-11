Каземиру: "В финале Лиги чемпионов фаворитов не будет"

Полузащитник "Реала" Каземиру отметил, что в финале Лиги чемпионов с "Ювентусом" фаворитов не будет. Также он подчеркнул, что его не тревожат слова критиков, которые считают его игру слишком жесткой.

– Меня не раздражает, когда говорят, что я жесток, – цитирует A Bola Каземиру. – Я всегда стараюсь играть в мяч. Иногда могу зацепить игрока, но никогда не делаю этого специально. Такой у меня стиль игры. Но я всегда хочу играть в мяч.

"Ювентус" очень силен, показывает хороший футбол. В финале Лиги чемпионов не будет фаворитов. Но в финал выходят не для того, чтобы там играть. Туда попадают, чтобы выигрывать турниры.

Трансляция матча "Атлетико" - "Реал"