Каземиру: "Реал" намерен выиграть и чемпионат Испании, и Лигу чемпионов"

Полузащитник "Реала" Каземиру выразил надежду, что клуб сможет добиться успешного результата в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". Также хавбек отметил, что клуб постарается одержать победу и в чемпионате Испании.

- Фактор своего поля будет иметь огромное значение для нас в первом матче, и очень важно добыть на "Бернабеу" хороший результат, - цитирует официальный сайт УЕФА Каземиру. - Когда видишь, как болельщики еще более страстно поддерживают тебя, приезжают заранее, чтобы поприветствовать при выходе из автобуса, это однозначно служит дополнительным импульсом. Прошу болельщиков продолжать в том же духе, ведь это действительно важно для нас. Полуфиналы Лиги чемпионов всегда радуют великолепными спектаклями, и предстоящий тоже будет отличным зрелищем. В то же время мы покажем, что уважаем наших соперников. Другого на этой стадии турнира мы просто не можем себе позволить.

Одно из главных требований в "Реале" - ты должен быть готов выигрывать всегда. Мы знаем, насколько важны оба турнира. В первую очередь Лига чемпионов, ведь это особенное соревнование. Но мы очень хотим выиграть и чемпионат Испании. Мы идем от матча к матчу - концентрируемся на играх в ла лиге, побеждаем в них, потом начинаем думать о Лиге чемпионов.

Матч "Реал" - "Атлетико" состоится 2 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.