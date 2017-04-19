09:31 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Каземиру: "Не думаю, что судья сделал результат "Реала" в матче с "Баварией"

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Полузащитник "Реала" Каземиру не считает, что его команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов только благодаря судейству. Мадридцы в ответной встрече 1/4 финала турнира обыграли "Баварию" со счетом 4:2 в дополнительное время.

– Судья мог сработать лучше, – цитирует A Bola Каземиру. – Конечно, иногда все допускают ошибки, но я не думаю, что рефери сделал этот результат. Мы знали, что будет сложная игра. У "Баварии" очень сильные игроки. Конечно, в большинстве мы уже заиграли лучше.

Онлайн-трансляция матча "Реал" – "Бавария"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Почти

Бавария - вот мощная команда !!!!! Молодцы !

09:53

Почти

Судья все решил. Позор !!!!!

09:52

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