Каземиру: "Не думаю, что судья сделал результат "Реала" в матче с "Баварией"

Полузащитник "Реала" Каземиру не считает, что его команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов только благодаря судейству. Мадридцы в ответной встрече 1/4 финала турнира обыграли "Баварию" со счетом 4:2 в дополнительное время.

– Судья мог сработать лучше, – цитирует A Bola Каземиру. – Конечно, иногда все допускают ошибки, но я не думаю, что рефери сделал этот результат. Мы знали, что будет сложная игра. У "Баварии" очень сильные игроки. Конечно, в большинстве мы уже заиграли лучше.

Онлайн-трансляция матча "Реал" – "Бавария"