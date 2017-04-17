Каземиру: "Левандовски – большой мастер, но на нем свет клином не сошелся"

Полузащитник "Реала" Каземиру в преддверии ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Баварии" отметил, что встреча будет очень трудной, а результат первой игры ничего не гарантирует. Первый матч в Мюнхене завершился победой "Королевского клуба" со счетом 2:1.

– Мы не можем изменить свою философию и игровой стиль. Нуждаемся в поддержке болельщиков, в их стремлении подстегнуть нас. Знаем, что нас ждет очень трудный матч. До финала еще далеко, а "Бавария" – очень непростая команда.

У Хаби Алонсо невероятное мастерство. Он просто господствует в центре поля. Хаби Алонсо стал большой потерей для "Реала". Завтра против него легко не будет.

Наш тренер отлично справляется с работой. Он доступно объяснил, чего ждет от нас в первом матче, и завтра сделает то же самое. Знаем, что матч будет непростым. Нельзя терять концентрацию. Болельщики должны поддержать нас.

Мы хотим играть и будем готовы. Знаем, что нужно делать. Надо с уважением отнестись к сопернику, ведь ничего еще не кончено – у "Баварии" мастеровитые и опасные игроки. Мы добились хорошего результата на выезде, но не станем останавливаться на этом. Понимаем, что победа нам не гарантирована.

Левандовски – большой мастер, но на нем свет клином не сошелся. У "Баварии" вся команда хороша. Мы должны сыграть на максимуме. Зацикливаться на одном конкретном игроке нам не стоит.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" состоится во вторник, 18 апреля, начало – в 21.45. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.