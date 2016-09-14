Кайл Уокер спел гимн Лиги чемпионов

Защитник "Тоттенхэма" Кайл Уокер в предвкушении матча группового этапа Лиги чемпионов с "Монако" решил поднять боевой дух команды песней. Он выбрал необычную для исполнения композицию – гимн Лиги чемпионов. Фрагмент "выступления" Уокера опубликовал твиттер "Тоттенхэма".
Напомним, "Тоттенхэм" и "Монако" входят в одну группу с ЦСКА.
🎶 We don't have rights to use the @ChampionsLeague music so we asked @kylewalker2 to give it a go... 😂😂😂 🎶 pic.twitter.com/ub1TlX16FN– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 14 сентября 2016 г.
Neil
Сильно))
19:42