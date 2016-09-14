18:36 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Кайл Уокер спел гимн Лиги чемпионов

0
0
0
1

Защитник "Тоттенхэма" Кайл Уокер в предвкушении матча группового этапа Лиги чемпионов с "Монако" решил поднять боевой дух команды песней. Он выбрал необычную для исполнения композицию – гимн Лиги чемпионов. Фрагмент "выступления" Уокера опубликовал твиттер "Тоттенхэма".

Напомним, "Тоттенхэм" и "Монако" входят в одну группу с ЦСКА.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Neil

Сильно))

19:42

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ