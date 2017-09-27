Кавани стал пятым игроком, который забивал в шести матчах Лиги чемпионов подряд

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани стал всего лишь пятым игроком, который забивал в шести матчах Лиги чемпионов подряд. Продлить серию уругваец смог в поединке 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией", забив второй мяч в игре на 31-й минуте.

До него только четыре футболиста забивали в шести играх Лиги чемпионов. Это Руд ван Нистелрой, Криштиану Роналду, Маруан Шамах и Бурак Йылмаз.