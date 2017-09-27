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23:24 27 сентября | Футбол — Лига чемпионов

Кавани обнял Неймара после гола бразильца в ворота "Баварии"

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Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани отпраздновал забитый его одноклубником Неймаром гол в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией". Бразилец забил третий мяч парижан в этой встрече, получив поздравления в том числе от Кавани, который его обнял.

Напомним, между ними возникла напряженность после матча чемпионата Франции с "Лионом" (2:0), когда Кавани не позволил Неймару пробить пенальти, а сам его не реализовал. В результате между игроками едва не возникла драка.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Бавария"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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igogohruhru

И жили они долго и счастливо и умерли в один день

00:00

SpaMan

Уси-пуси...милота то какая

23:49 27 сентября