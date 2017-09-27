Кавани обнял Неймара после гола бразильца в ворота "Баварии"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани отпраздновал забитый его одноклубником Неймаром гол в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией". Бразилец забил третий мяч парижан в этой встрече, получив поздравления в том числе от Кавани, который его обнял.

Напомним, между ними возникла напряженность после матча чемпионата Франции с "Лионом" (2:0), когда Кавани не позволил Неймару пробить пенальти, а сам его не реализовал. В результате между игроками едва не возникла драка.

If Cavani were African, I'd assume he's rubbing Neymar's head with cream Baba gave him. pic.twitter.com/dyezIjSbI7 – Israel Ogunseye (@LadiSpeaks) 27 сентября 2017 г.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Бавария"