Каталонские СМИ предполагают, что в 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Лестером"

Ведущие каталонские издания высказывают предположение, что по итогам жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов "Реалу" в соперники достанется "Лестер". Таким образом, журналисты намекают на то, что мадридцам регулярно достаются самые простые соперники в плей-офф турнира, о чем в прошлом году в открытую заявил защитник "Барселоны" Жерар Пике.