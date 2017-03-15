12:24 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Каталонские СМИ предполагают, что в 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Лестером"

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Ведущие каталонские издания высказывают предположение, что по итогам жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов "Реалу" в соперники достанется "Лестер". Таким образом, журналисты намекают на то, что мадридцам регулярно достаются самые простые соперники в плей-офф турнира, о чем в прошлом году в открытую заявил защитник "Барселоны" Жерар Пике.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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12:54

Kidder

И ведь достанется. Только дело явно не в заговорах, рандом

12:45

pussykitty

барсучья пресса сильна теориями заговоров.

12:42

Излучение Промкооперации и Пищев

А вот у нас есть одна команда, которой всякий раз достаются самые сложные соперники - Легия, Санкт-Галлен, АЕК... фатальное невезение!...

12:30

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