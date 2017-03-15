Каталонские СМИ предполагают, что в 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Лестером"

Ведущие каталонские издания высказывают предположение, что по итогам жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов "Реалу" в соперники достанется "Лестер". Таким образом, журналисты намекают на то, что мадридцам регулярно достаются самые простые соперники в плей-офф турнира, о чем в прошлом году в открытую заявил защитник "Барселоны" Жерар Пике.
Leicester City vs Real Madrid in the quarterfinals. 😂😂😂 pic.twitter.com/uPHBxCvgqc– Bahaa Kaedbey (@BahaaKaedbey) 15 марта 2017 г.
@DavidMARCA @JoanPoquiMD pic.twitter.com/60XVoR6rF5– EL PENALTI (@ElPenalti2015) 14 марта 2017 г.
Se vienen las bolas calientes. Se viene Real Madrid-Leicester.– Messi 10 (@DiosMessi101) 15 марта 2017 г.
pic.twitter.com/YFit4xjSbh
pexi32
Ресурс с прогнозами на теннис. Информация с фиксированным исходом с первых уст. Пробные матчи. Скидки до 90% с бонус кодом " First". Сайт - wintennis.in
12:54
Kidder
И ведь достанется. Только дело явно не в заговорах, рандом
12:45
pussykitty
барсучья пресса сильна теориями заговоров.
12:42
Излучение Промкооперации и Пищев
А вот у нас есть одна команда, которой всякий раз достаются самые сложные соперники - Легия, Санкт-Галлен, АЕК... фатальное невезение!...
12:30