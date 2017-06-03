13:34 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Каталонские газеты поддержали "Ювентус" перед финалом Лиги чемпионов

Каталонские газеты Mundo Deportivo и Sport открыто поддержали "Ювентус" перед финалом Лиги чемпионов против "Реала". На обложке первой изображен защитник туринцев Дани Алвес, выступавший ранее за "Барселону", с заголовком "Вперед, Алвес", а на обложке другой размещен заголовок "Вперед, "Юве". 

Матч "Ювентус" – "Реал" пройдет сегодня, 3 июня, в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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