Каспер Шмейхель: "Меня переполняет гордость"

Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей" (2:0) поблагодарил партнеров по команде за отличную игру. Английский клуб взял верх над сумме двух встреч и вышел в четвертьфинал турнира.

– Меня переполняет гордость, – приводит The Mirror слова Шмейхеля. – Это невероятное достижение для клуба. Матч был очень трудным, нам противостояла топ-команда. Во втором тайме поддерживать темп было крайне сложно, но партнеры блестяще справились со своей задачей, не позволив испанцам создавать моменты. Рад, что отразил пенальти, потому что должен был сделать это и помочь команде.