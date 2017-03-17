16:28 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Каспер Шмайхель: "Подайте сюда "Атлетико"

0
0
0
0

Голкипер "Лестера" Каспер Шмайхель по итогам жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов написал в своем "Твиттере", что для его команды продолжается путешествие на международной арене. Первый матч против "Атлетико" состоится 12 апреля, а ответная встреча пройдет 18-го числа.

– Наше путешествие продолжается, – написал Шмайхель. – Подайте сюда "Атлетико".

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ