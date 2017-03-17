Каспер Шмайхель: "Подайте сюда "Атлетико"

Голкипер "Лестера" Каспер Шмайхель по итогам жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов написал в своем "Твиттере", что для его команды продолжается путешествие на международной арене. Первый матч против "Атлетико" состоится 12 апреля, а ответная встреча пройдет 18-го числа.
– Наше путешествие продолжается, – написал Шмайхель. – Подайте сюда "Атлетико".
The @ChampionsLeague journey continues. Bring it on 👍🏻#Atletico #UCLdraw #QF pic.twitter.com/f6A8us0dPl– Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) 17 марта 2017 г.