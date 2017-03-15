01:11 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Каспер Шмайхель: "Меня переполняет гордость"

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Голкипер "Лестера" Каспер Шмайхель после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей" (2:0) поблагодарил партнеров по команде за отличную игру. Английский клуб взял верх по сумме двух встреч и вышел в четвертьфинал турнира.

– Меня переполняет гордость, – приводит The Mirror слова Шмайхеля. – Это невероятное достижение для клуба. Матч был очень трудным, нам противостояла топ-команда. Во втором тайме поддерживать темп было крайне сложно, но партнеры блестяще справились со своей задачей, не позволив испанцам создавать моменты. Рад, что отразил пенальти, потому что должен был сделать это и помочь команде.

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Материалы REN-TV

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